Kaldırıma park eden trafik polisine ceza

Antalya'da kullandığı resmi ekip aracını yaya kaldırımına park eden trafik polisine 108 lira idari para cezası yazıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir vatandaş, kaldırıma park eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ait resmi aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımı ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş ve Recep Peker Caddesi'nde yaya kaldırımına '5442' resmi plakalı aracı park eden polis memuruna 'yaya kaldırımına park etmek'ten 108 lira idari para cezası uyguladı.