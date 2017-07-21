Kaldırılan Atatürk resmi için TBMM Başkanı Kahraman'ın yorumu: Meclis'in her tarafında resmi var!

TBMM Başkanlık Divanı bugün İsmail Kahraman Başkanlığı’nda 4 saate yakın bir toplantı gerçekleştirdi. Kahraman toplantıda, bir süre önce bazı gazetelerde çıkan ‘TBMM binası için yeni yer arayışı haberlerini gündeme getirerek bunları yalan haber olarak nitelendirdi. Alınan bilgiye göre, Kahraman, “Yeni bir yer arayışımız yok. Yer almıyoruz. Meclis’i taşımayacağız. Böyle bir düşüncemiz yok. Yerimiz geniş. Burası gayet yeterli. İhtiyaca göre yeni yapılar olabilir ama yeni yapılar mevcut yapıların mimarisine uygun şekilde inşa edilmeli” dedi.



Kahraman: Meclis’in her tarafında Atatürk resmi var; gerek görmüyorum

Toplantıda, CHP’nin İdare Amiri Çorum Milletvekili Tufan Köse, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında yapılan tadilat ve onarım sırasında zarar görmemesine rağmen kaldırılan Atatürk resminin yerine konulması önerisi getirince Kahraman’la karşılıklı bir tartışma yaşandı. Kahraman, “Aynı ölçülerde orada istiyoruz, aynı ölçülerde Meclisin envanterinde olan deposunda olan bir resmi istiyoruz’ talebine, “Meclisin her yerinde Atatürk resmi var o yere o resim konmayacak gerek görmüyorum” yanıtı verdi. Köse’nin T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Toplantıda, muhalefet kulisinde kaldırıldıktan sonra yerine konulmayan Atatürk resmini gündeme getirdim. Aynı ölçülerde aynı yerde istiyoruz dedim. Ya da aynı ölçülerde Meclisin envanterinde olan deposunda olan bir resmi istiyoruz dedim’. Kahraman’da ‘Hediyelik eşyaların sergilendiği yerde, o resim orada var dedi. O resim orada var, gerek de yok yenisine’ dedi. Ben de ona o resmin gerek milletvekilleri gerekse konukların girdiğinde kafasını kaldıklarında görebilecekleri bir yere tekrara asılmasını istiyoruz dedim. Kahraman bunun üzerine ‘Meclisin her yerinde Atatürk resmi var o yere o resim konmayacak gerek görmüyorum” diye yanıt verdi.



CHP’li Köse: Mustafa Kemal Atatürk hediyelik eşya bölümünde saklanacak resim değildir

Köse, toplantıyla ilgili, “Bu resmin orda olması gerektiğini, bu Meclis’in kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk olduğunu söyledim. Bu resmin uzun yıllardır yaklaşık 30 yıldır orda durduğunu o resmin kaldırıldığı yerde kimsenin görmesinin mümkün olmadığını anlattım. Hediyelik eşyalar bölümünde saklanacak bir resim olmadığını söyledim. Kaldı ki o orda dursun biz yine görebileceğimiz bir yere benzer ölçülerde bir resim asılması gerektiğini ifade ettim” dedi.

Köse, ‘ büyük bir tartılma mı yaşandı” sorusuna, “Normal medeni insanların tartışması gibi oldu. Karşılıklı tartışma diyelim” yanıtı verdi.