Kaldığı otelde kedi katletti

T24-

Otel işletmecilerinin şikâyeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan S.S.’nin ifadesinde olayı kabullendiği belirtildi. Savcının talimatı ile serbest bırakılan ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen S.S. hakkında “mala zarar vermekten” adli işlem yapıldı.4 Şubat Perşembe günü tatil için Bodrum’a gelen S.S., yerleştiği Oya Otel’de iki gün kaldıktan sonra önceki gün Okyanus Pansiyon’a geçerek bir gece için rezervasyon yaptırdı. Dün sabah pansiyondan ayrılmasının ardından S.S.’nin kaldığı odayı temizleyen görevli, banyodaki küvetin içinde kanlar içerisinde kedi ölüsü buldu. Pansiyonu işleten Adnan ve Fatoş Can’ın incelediği kamera kayıtlarında, S.S.’nin lobideki kediyi alarak odasına götürdüğü görüldü. Can çiftinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyeti üzerine S.S. kısa sürede yakalandı. S.S.’nin daha önce kaldığı Oya Otel’de de iki kediyi öldürdüğü ortaya çıktı.Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, “S.S. ifadesinde ‘Evet kedileri öldürdüm. Psikolojim aşırı bozuk’ dedi.”