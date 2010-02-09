T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaldığı otelde kedi katletti

Muğla’nın Bodrum ilçesine tatile gelen S.S.’nin (35), kaldığı otel ve pansiyonda kedileri öldürüp kanını içtiği iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı.

09 Şubat 2010 02:00

 T24- Muğla’nın Bodrum ilçesine tatile gelen S.S.’nin (35), kaldığı otel ve pansiyonda kedileri öldürüp kanını içtiği iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı.



                       


Otel işletmecilerinin şikâyeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan S.S.’nin ifadesinde olayı kabullendiği belirtildi. Savcının talimatı ile serbest bırakılan ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen S.S. hakkında “mala zarar vermekten” adli işlem yapıldı.



4 Şubat Perşembe günü tatil için Bodrum’a gelen S.S., yerleştiği Oya Otel’de iki gün kaldıktan sonra önceki gün Okyanus Pansiyon’a geçerek bir gece için rezervasyon yaptırdı. Dün sabah pansiyondan ayrılmasının ardından S.S.’nin kaldığı odayı temizleyen görevli, banyodaki küvetin içinde kanlar içerisinde kedi ölüsü buldu. Pansiyonu işleten Adnan ve Fatoş Can’ın incelediği kamera kayıtlarında, S.S.’nin lobideki kediyi alarak odasına götürdüğü görüldü. Can çiftinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne şikâyeti üzerine S.S. kısa sürede yakalandı. S.S.’nin daha önce kaldığı Oya Otel’de de iki kediyi öldürdüğü ortaya çıktı.



Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, “S.S. ifadesinde ‘Evet kedileri öldürdüm. Psikolojim aşırı bozuk’ dedi.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24