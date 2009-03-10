Kalbinizi koruyun, içinde sevdikleriniz var

Vatandaşların kalp hastalıkları risk ölçümü yapıldı

Risk faktörlerinin azaltılması, kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkmasını ve bunlara bağlı ölümleri azaltır. Kalp ve damar hastalıklarından korunmada, tek bir risk faktörünün değil, tüm risk faktörlerinin birlikte ele alınması ve müdahale edilmesi büyük önem taşır.Kalp ve damar hastalıkları riskini artıran faktörler:. Sigara. Aşırı kilo. Hareketsiz yaşam tarzı. Yüksek tansiyon. Yüksek kolesterolKalp ve damar sağlığınızı olumsuz etkileyen risk faktörleri hakkında bilgi almak, daha uzun ve sağlıklı bir yaşamla ilgili önerileri bulmak için:www.kalbinizikoruyun.orgÜcretsiz danışma hattı (0800 211 78 78)Bakanlığın desteğiyle, Türk Kardiyoloji, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık, Türk Nöroloji, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma ile Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları derneklerinin bir araya gelerek bir ilaç firmasının katkılarıyla 1,5 yıl önce başlattığı kampanya kapsamındaki ''Risk Büyük Önlem Kolay'' eğitim programının 7'ncisi, Beşiktaş'taki Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlendi.Program çerçevesinde vatandaşların ücretsiz kalp ve damar hastalıkları risk ölçümleri yapıldı.Kampanya hakkında bilgi veren Türk Kardiyoloji Derneği Yurt Dışı İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Vedat Sansoy, kalp ve damar hastalıkları için önlenebilir risk faktörlerinin sağlıklı bir yaşam tarzıyla azaltılabileceğini söyledi. Kampanyanın, kalp ve damar hastalıkları risk faktörleri konusunda farkındalığın artırılmasını amaçladığını dile getiren Sansoy, bu kapsamda İstanbul, Ankara ve İzmir'de verdikleri eğitimlerle çok sayıda kişiye ulaştıklarını kaydetti.Avrupa'da özellikle Doğu Avrupa bloğundaki ülkelerde hastalığın daha yoğun görüldüğünü, Avrupa'nın batısındaki gelişmiş ülkelerde alınan tedbirler ve eğitim çalışmalarıyla hastalığın görülme oranında ciddi düşmeler olduğunu söyleyen Sansoy, Türkiye'de ise hastalığın daha çok kadınlarda görüldüğünü anlattı.