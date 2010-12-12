-KALBİNİ DEĞİL, KANARYALARI DİNLEDİ ÇANAKKALE (A.A) - 12.12.2010 - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yaşayan ve açık kalp ameliyatında değiştirilen kalp kapakçıklarından duyduğu ses nedeniyle bunalıma giren Ercan Özen (50), doktorunun önerisiyle beslediği kanaryalar sayesinde hayata tutundu. Lapseki'de uzun yıllar pazarcılık yapan Ercan Özen, yaklaşık iki yıl önce rahatsızlandı. Yapılan kontroller sonucunda, açık kalp ameliyatı yapılan Özen'in kalp kapakçıkları yapaylarıyla değiştirildi. Ercan Özen, yaptığı açıklamada, ameliyatın ardından kalbinin çalışması sırasında sesler duyduğunu ve bu nedenle bunalıma girdiğini söyledi. Bir süre psikolojik tedavi gördüğünü anlatan Özen, ''İnsanlardan kaçar hale geldim ve hayata küstüm'' dedi. Daha sonra, ameliyatını yapan doktora giderek yaşadığı sıkıntıları paylaştığını dile getiren Özen, doktorunun kendisinden kalbinden gelen sesleri dinlememesini istediğini ve bunun yerine kendisine uğraşlar bulmasını söylediğini, örneğin kanarya beslemesini önerdiğini kaydetti. Bu öneri üzerine kanarya beslemeye başladığını ifade eden Özen, bunun ardından psikolojik tedaviyi bitirdiğini ve gününün büyük bölümünü kuşlarıyla geçirdiğini bildirdi. Özen, kanarya yetiştiriciliğini çok sevdiğini ve bu işten para da kazanmaya başladığını belirterek, şöyle konuştu: ''Evimin teras katında kuşlarıma yer ayırdım. Onları dinleyerek vakit geçiriyorum. Onları dinlemek beni hayata bağlıyor. Gazi Süleyman Mahallesinde oturduğum sokakta yaşayan aileler, benden özenerek evlerine kuş aldı. Bir süre sonra mahallemizde evinde kanarya olmayan kalmadı. Artık mahalle sakinleri olarak belediyemize müracaat edip sokağımızın isminin, kanarya olarak değiştirilmesini istemeyi düşünüyoruz.''