Kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde, D.Ç. sokakta kavga ettiği Serhat Yılmaz\'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, 4 Temmuz Mahallesi 40 Merdiven mevkiinde meydana geldi. Serhat Yılmaz ve D.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. D.Ç. üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak Serhat Yılmaz\'ı bıçakladı. Kalbine aldığı bıçak yarası ile ağır yaralanan Serhat Yılmaz, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Serhat Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.Ç.\'yi yakalayarak gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağı da ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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