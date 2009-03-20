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Spor

'Kalbimizi sıkıştırdı'

20 Mart 2009 02:00


UEFA Kupası 4. Tur rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında 2-0 öne geçtiği maçı 3-2 kaybederek kupaya veda etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hamburg Teknik Direktörü Martin Jol, Ali Sami Yen'de iki farklı mağlubiyetten galibiyete uzandığına inanamadığını ifade etti.

Martin Jol, "İki farklı mağlubiyetten, galibiyete uzandık. Galatasaray tarihinde böyle bir şey oldu mu bilmiyorum. İlk 25 dakika oyunu kontrol ettik ama sonrasında futbol oynamayı unuttuk. 48. dakikada şok olduk. Böyle bir gol beklemiyorduk. Sonrasında ise değişikliklere başvurduk. İkinci yarıda çift kanadı çalıştıracak taktiklere başvurduk. Bir de Guerrero gibi muhteşem bir oyuncunuz varsa, işiniz biraz daha kolaylaşıyor. Guerrero varsa sorun yok. 3. golü daha önce bulmalıydık. Bu stres kalbimizi sıkıştırdı. Daha önce de bitirebilirdik. Bu atmosferde bunu yapmak imkansız gibi. İmkansızı başardık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.



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