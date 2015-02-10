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Kültür-Sanat

'Kalbimi kırdığın için teşekkürler, sayende 4 Grammy kazandım'

4 Grammy ödüllü kazanan Sam Smith, geçen yıl aşık olduğu adama teşekkür etti

10 Şubat 2015 12:29

ABD müzik endüstrisinin en önemli ödülleri sayılan Grammy’ler sahiplerini buldu. Britanyalı soul şarkıcısı Sam Smith, 4 Grammy kazanarak ödül törenine damgasını vurdu. Böylece, Sam Smith, “Lonely Hour” adlı ilk albümünün piyasaya sunuluşundan yalnızca dokuz ay sonra pop müziğin en büyük yıldızları arasına katılmış oldu.

Sam Smith, “Stay With Me” ile Yılın Kaydı ve Yılın Şarkısı, “Lonely Hour” ile de En İyi Pop Vokal Albümü ödüllerini alırken, En İyi Yeni Şarkıcı ödülünün de sahibi oldu.

“Stay With Me” adlı plağı 2014 yılında ABD ve Birleşik Krallık’ta 1 milyondan fazla satan Sam Smith, ödülünü alırken, “Bu plağın konusu olan ve geçen yıl âşık olduğum adama teşekkür ediyorum. Kalbimi kırdığın için sana çok teşekkür ederim, çünkü bana 4 Grammy kazandırdın” dedi.

57. Grammy Ödülleri gecesinde Pharrell Williams, Beyoncé ve country müziği efsanesi Johnny Cash’in kızı Rosanne Cash 3’er ödül aldılar.

Pharrell Williams, “Happy” ile En İyi Pop Solo Performansı ödülünü alırken; Beyoncé’nin, kocası Jay-Z ile gerçekleştirdiği “Drunk In Love”, En İyi R&B Performansı ve En İyi R&B Şarkısı ödüllerine değer görüldü.

ABD’li ünlü alternatif rock müzisyeni Beck ise, “Morning Phase” ile hem Yılın Albümü, hem de En İyi Rock Albümü ödüllerinin sahibi oldu.

Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen ödül töreninde Madonna, Katy Perry Rihanna, Kanye West ve Paul McCartney gibi ünlüler sahne aldı.

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