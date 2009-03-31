Kalbim Barca'da kaldı



Ronadinho’nun kardeşine göre, Brezilyalı oyun kurucunun kalbi hâlâ eski takımı Barcelona’da...



Ronaldinho’nun kardeşi Roberto de Assis, Barça’nın eski efsanesinin hâlâ takıma ve şehre olan bağlılığından bahsetti. Sambacının menajerliğini yapan Assis, ONA FM’deki konuşmasında, kardeşinin eski takımına olan hayranlığını anlatmakta bir sakınca görmedi.



29 yaşındaki yıldız, Barça’da 2003-2008 arasında altı mükemmel sezon geçirmişti. Roberto de Assis, “Barcelona bizim için hep özel bir şehir olarak kalacak. Dönmekten mutlu oluruz. Kulübe de şehire de saygı ve sevgi duyuyoruz” diye açıkladı. Kardeşinin de kendisinin de hâlâ Camp Nou’da kurduğu arkadaşlıklarını devam ettirdiklerini söyledi ve Barcelona’ya başarı dileklerini iletti. Assis, sözlerini “Bu sezon umarım Barcelona için zaferlerle dolu bir sene olur” diye tamamladı.



Eski kulübüyle arasının iyi olması ile ilgili çıkan haberler üstüne, Assis, kardeşinin İtalya’da çok mutlu olduğunu söyledi. Sakatlığı yüzünden kadro dışı kalan sambacı ile ilgili, “Ronaldinho, şu anda hayatında yeni bir sayfa açtı. Uzun vadede gerekli zamanı verirsek çok iyi sonuçlar alırız” dedi.



Ronaldinho, Barcelona için 200 maçta forma giyerek, 2006 Şampiyonlar Ligi’nde Katalan ekibini zirveye taşıyan isim olmuştu.

