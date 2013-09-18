Kalbi 'sevdiğine ait' diye bağışlanmadı

Muğla'da trafik kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ahmet Berger'in annesi, Organ nakli koordinatörlerinin "Kalbini de bağışlayacak mısınız?" sorusu üzerine anne Fatma Berger, "Oğlumun sevdiği kız kalbin bağışlanmasını istemiyor. 'O kalp bana ait' diyerek kalbi bağışlamamamızı rica etti. Bu nedenle kalbi bağışlamayacağız" yanıtını verdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Ahmet Berger, 2 gün önce bir yakınını havalimanında uğurladıktan sonra evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili takla attı. Ağır yaralanan Berger, hava ambulansı ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi. Burada 2 gün yaşam mücadelesi veren Berger'in beyin ölümü gerçekleşti.

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü koordinatörü Ayşe Özkan Kumru, aileyle görüşerek organ bağışına ikna etti.

Berger'in annesi Fatma ve Babası Bayram Berger, çocuklarının böbrek, karaciğer ve pankreasını bağışladı. Organ nakli koordinatörlerinin "Kalbini de bağışlayacak mısınız?" sorusu üzerine anne Fatma Berger, "Oğlumun sevdiği kız kalbin bağışlanmasını istemiyor. 'O kalp bana ait' diyerek kalbi bağışlamamamızı rica etti. Bu nedenle kalbi bağışlamayacağız" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Berger'in 2 böbreği, karaciğer ve pankreası alındı. Organların nakledileceği hastaların ise henüz belirlenmediği öğrenildi.

Berger'in üniversite sınavlarına hazırlandığı, Akdeniz Üniversitesi'nde beyin cerrahı olarak görev yapıp insanların hayatlarını kurtarmayı hayal ettiği belirtildi.

Berger'in annesi Fatma Berger, oğlunun beyin cerrahi servisinde öldüğünü, doktor olarak değil ama organlarıyla hayalindeki gibi insanların hayatını kurtardığını belirterek, hastane bahçesinde uzun süre ağladı.