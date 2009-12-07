Kalbi göbeğinde atıyor

T24 - Doktorların Köksal’a taktığı yapay kalp pompasının göbeğin üstünde yer alan aparatı, dışarıda mobil bir cihaza bağlı. Yapay kalbin tek handikabı da bu dış ünitenin ebadı. Aparatı çalıştıran ana cihaz, büyük bir makine...



Türkiye’de bugüne kadar sadece 2 merkezde yapılan yapay kalp ameliyatı, İstanbul’da da başarıyla gerçekleştirildi.



Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan ve İstanbul’daki ilk yapay kalp nakli özelliği taşıyan operasyon, 3 yıldır kalp yetersizliği çeken, son bir aydır acil kalp nakli bekleyen 37 yaşındaki Ümit Köksal’ı hayata döndürdü.



Köksal’a 3 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Kardeşi kalp yüzünden ölen, babası da kalp hastası olan Köksal, son 2 yıldır “son evre kalp yetersizliği” nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi gördü. Durumu ağırlaşmasına rağmen bir aydır organ bulunamayan Köksal için “acil kalp nakli” alarmı verildi. Türkiye’de acil kalp bekleyen 2. sıradaki hastaydı. Hasta kaybedilme noktasına gelindiğinde 16 Kasım’da ameliyata alındı. “Berlin Yapay Kalbi” adlı yapay kalp pompası 8 saatlik bir operasyonla Köksal’a takıldı.



Yeditepe Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süha Küçükaksu, hastanın vücut sistemlerinin 15 gün içinde normal çalışmasına geri döndüğünü belirterek “Hastamız göbeğinin üstünde taşıdığı portakal büyüklüğündeki yapay kalbiyle fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bir süre sonra evine gidebilecek. Kalpte iyileşme olmazsa nakil için zaten beklemede olacağız. Bu cihazla 7 yıl kadar yaşayan insanlar var” dedi.





Ölümü bekliyordu



Ümit Köksal, organ çıkmadığı için 2-3 günlük ömrünün kaldığını, ölümü beklediği sırada cihazın kendisini kurtardığını belirterek, “Yeterli organ bağışı olsa belki buna gerek kalmayacaktı. Buna rağmen hâlâ uygun kalp çıkmasını bekleyeceğim. Toplumun batı ülkelerindeki duyarlılığa ulaşmasını bekliyorum” dedi.

