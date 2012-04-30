Kalbi derbi heyecanına dayanamadı

Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izleyen Galatasaraylı bir taraftar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde fanatik Galatasaray taraftarı olan Mustafa Ertuğrul,arkadaşlarıyla birlikte Fenebahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı izlerken bir anda fenalaştı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren Ertuğrul'u kalp masajıyla hayata döndürdü.

Kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde bir kez daha kalbi duran Mustafa Ertuğrul tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Ertuğrul'un ölümü yakınlarını yasa boğdu.

Otopsisi tamamlandıktan sonra cenazesi ailesine teslim edilen Mustafa Ertuğrul'un cenazesi düzenlenecek töreninin ardından Ekşiliyurt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Geçen hafta da bir taraftar öldü

Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray-Fenerbahçe maçını tribünden izleyen sarı kırmızılı taraftar Fatih Çalışkan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.