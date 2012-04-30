T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kalbi derbi heyecanına dayanamadı

Derbi heyecanı bir taraftarın daha ölümüne neden oldu

30 Nisan 2012 20:24

Muğla’nın Ortaca İlçesi’nde Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izleyen Galatasaraylı bir taraftar geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Ortaca İlçesi'nde fanatik Galatasaray taraftarı olan Mustafa Ertuğrul,arkadaşlarıyla birlikte Fenebahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı izlerken bir anda fenalaştı.
 
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçiren Ertuğrul'u kalp masajıyla hayata döndürdü.
 
Kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde bir kez daha kalbi duran Mustafa Ertuğrul tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.
 
Eşinden ayrı yaşayan 3 çocuk babası Ertuğrul'un ölümü yakınlarını yasa boğdu.
 
Otopsisi tamamlandıktan sonra cenazesi ailesine teslim edilen Mustafa Ertuğrul'un cenazesi düzenlenecek töreninin ardından Ekşiliyurt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
 
 

Geçen hafta da bir taraftar öldü

 
 
Geçtiğimiz günlerde de Galatasaray-Fenerbahçe maçını tribünden izleyen sarı kırmızılı taraftar Fatih Çalışkan kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti.
 
 

ETİKETLER

fenerbahçebeşiktaşderbi kalp krizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24