-KALBİ 25 DAKİKA SONRA ÇALIŞTI ARTVİN (A.A) - 20.11.2010 - Artvin'de meydana gelen trafik kazasında ağabeyi Coşkun Genç'in otomobil kullanmayı öğrettiği sırada Çoruh Nehri'ne devrilen otomobilden hayati fonksiyonları durmuş olarak çıkarılan ve hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Tayfun Genç'in kalbi, doktorların yoğun uğraşları sonucunda 25 dakika sonra çalışmaya başladı. Genç'in solunumu 2 saat sonra da normale döndü. Kaza sonrasında sudan çıkarıldığında hayati fonksiyonlarını kaybeden Tayfun Genç, 112 Acil Servis ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tayfun Genç'e hastanenin acil servisinde Başhekim Dr. İsmail Erdem başkanlığındaki hekimler müdahale etti. Müdahale sonucu Genç'in kalbi yaklaşık 25 dakika sonra yeniden çalıştırıldı ve 2 saat sonra da spontan solunumu sağlandı. Artvin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Hastanemizin 112 Acil servis ekipleri tarafından kazazede ambulans ile hayati fonksiyonları durmuş vaziyette Artvin Devlet Hastanesine getirildi. Gence resusitasyon (canlandırma) yapıldı. 25 dakikalık resusitasyondan sonra gencin kalbi çalıştırıldı. Kalp atımları başladı. Bu arada tıbbı destek sağlanıp tetkik ve filmleri çekildi. Zamanla tansiyon ve nabız alınmaya başladı. Travma sonucu müdahale etmesi gereken ilgili branş uzman hekimleri hastaya gerekli müdahale ve tedavilerini yaptılar. İlk başta yapay solunum yaptırılan hastanın yaklaşık iki saat içerisinde spontan solunumu da geriye döndü'' dedi. Erdem, hastanelerinde tedavisi tamamlanan Genç'te beyin ödemi düşünüldüğü için Trabzon Numune Hastanesi yoğun bakım servisine ambulansla sevkinin yapıldığını ifade etti. Başhekim Erdem, Tayfun Genç'in hayata döndürülmesinde beyin cerrahi, genel cerrahi, ortopedi, göğüs hastalıkları uzmanı, acil serviste görev yapan 3 pratisyen hekim, acil servisteki hemşireler, sağlık personeli, yardımcı hizmetler ve 112 Acil Servis ekipleri başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Korzul mahallesinde bulunan eski sürücü kursu pistinde Coşkun Genç (24), 08 AD 269 plakalı otomobille kardeşi Tayfun Genç'e (15) araç kullanmayı öğretmek istediği sırada, otomobili geri viteste unutmuş, aracın hareket ettiren Tayfun Genç, bir anda demir korkuluklara çarparak yaklaşık 10 metre yükseklikten Çoruh Nehri'ne devrilmişti.