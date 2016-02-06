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Kültür-Sanat

'Kalben' dijital satış platformundaki albümler listesinde 1. sırada

Dijital platformlarda satışan çıkan albüm 15 Şubat'ta CD formatında piyasada olacak

06 Şubat 2016 17:30

Türkiye'de indie-folk müziğin en bağımsız temsilcilerinden Kalben Sağdıç'ın 5 Şubat itibariyle dijital platformlarda satışa çıkan ilk albümü "Kalben"  en çok satan albümler listesinde 1 numaraya yerleşti.

Kalben'in kişisel sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kendi adını taşıyan ilk albümüyle Kalben çıktığı ilk gün i-tunes dijital satış platformunda en çok satan albümler listesinde #1 numaraya yerleşti. Bu şahane albümün en güzel şarkılarıyla şehirinize geliyoruz. Lansman konserlerimiz başlıyor. Hazır mısınız? Görüşmek üzere. Kalben Ekibi."

Kalben’in ilk albümü “Kalben”, 5 Şubat’ta dijital platformlarda satışa çıkarken, 15 Şubat’ta da CD formatında piyasada olacak. 

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