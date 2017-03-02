Kalben, Acid Pauli, Rhye, Kaan Tangöze ve daha nicesi; Cappadox 2017'nin programı belli oldu

18-21 Mayıs tarihleri arasında 'Dünyadan Çıkış Yolları' temasıyla yola çıkan Cappadox 2017’nin merakla beklenen programı belli oldu.

Cappadox'un bu yılki müzik programında Rhye, Emma Shapplin featuring Mercan Dede, Peter Broderick&David Allred Duo, Acid Pauli, Kaan Tangöze, Büyük Ev Ablukada 'Fırtınayt' ve Kalben gibi heyecan verici isimler yer alıyor.

Müzisyenlerin Cappadox’a özel tasarlanarak dönüştürülen özel sahnelerde, doğayla iç içe özgün konserler vereceği festivalin programındaki diğer isimler arasında; Ah! Kosmos, Kuan, Oceanvs orientalis vs İlhan Erşahin, Dead Combo, Lars Danielsson Duo ft. Gregory Privat, Kayhan Kalhor & Erdal Erzincan, Yasmine Hamdan, Akın Sevgör bulunuyor.

Küratörlüğünü Fulya Erdemci ve Kevser Güler’in üstlendiği Cappadox 2017’nin çağdaş sanat programını bu yıl ilk kez katılacak sanatçılar şekillendiriyor.

Bugünlerde ilk araştırma gezilerini tamamlayan sanatçılar, Cappadox’a özel işbirlikleriyle, mekâna özel ve bağlama duyarlı yeni projeler üretecek.

Bu yıl da konserlerin yanı sıra flora yürüyüşleri, jeoloji gezileri, vadi yürüşleri, bisiklet turları gibi pek çok açık hava etkinliği festivale eşlik edecek.

Aynı zamanda ünlü şef Mustafa Otar önderliğinde doğada açık ateşte pişirme, Cappadox piknik gibi etkinliklerin gerçekleşeceği festivalin avantajlı biletleri 8 Mart’ta satışa çıkacak.