Kalaşnikov'un yaratıcısı artık 'kahraman'

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, ''tüm Ruslar'ın gurur duyduğu bir ürünü yarattı'' dediği Kalaşnikov silahlarının yaratıcısı olan Mihail Kalaşnikov'u, ''Rusya Kahramanı'' olarak ilan etti.

Dimitriy Medvedev, Kremlin'de, Mihail Kalaşnikov'un 90. doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ''Rus silahlarını dünyanın en iyi markalarından biri durumuna getirdiniz. Kalaşnikov sözcüğü, en iyi bilinen Rusça sözcüklerden biri. Bu da tesadüfi değil. Sizin muhteşem çalışmanız ulusal gelişmeye katkı sunuyor'' dedi.

''Siz, eski Sovyetler Birliği'nde, Rusya'da ve dünyanın birçok ülkesinde onlarca yıldır kullanılan olağanüstü bir silah dizayn ettiniz'' diyen Medvedev, ''Tüm yaşamınız bu ülkenin askeri gücüne adandı. Biz ekonomiyi modernize ediyoruz ve sizinkiyle yarışabilecek işlere ihtiyacımız var. Bu tip işlere yalnızca askeri alanda değil, ekonomi alanında da ihtiyaç var'' diye konuştu.

Kalaşnikov'un, bu silahı Rusya dışında başka bir ülkede dizayn etmesi durumunda yaşamının çok daha farklı olacağını kaydeden Medvedev, ''Siz, ülkenize hizmet etmekten pişmanlık duymadınız. İnsanların saygısı ve sevgisi de sizin ödülünüz oldu'' dedi.

Medvedev'in, kendisine ülkenin en büyük payesi olan ''Rusya Kahramanı'' unvanını vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kalaşnikov, ''Rusya, yeni silahlar yapmayı sürdürecek. Halkın barışçıl yaşamını korumayı sürdürecek. Silahımın yanlış yerlerde kullanılması benim hatam değil. Bu, politikacıların yetersizliklerinden kaynaklanıyor. Ben bu silahı ülkemi korumak için dizayn ettim'' diye konuştu.

Kalaşnikov, Medvedev ile görüşmesinden önce de Rus gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık durumunun son derece iyi olduğunu ve her sabah saat 09.00'da bürosuna gittiğini söyledi.

Rusya devlet silah şirketi Rosoboronexport'un başkanının danışmanlığını da yaptığını hatırlatan Kalaşnikov, ''Çok sayıda fuarı gezip yabancı şirketlerin yeniliklerini izliyorum. Emekliye ayrılmadım ve işimi sürdürüyorum'' dedi.

Kalaşnikov, kendisine başka bir ülke için de silah dizayn etmesi önerisinde bulunulduğunu belirterek, ''Her ülkenin kendi imajı vardır. Benim silahlarım Rusya için. Biz silah üreticileri mermi üreticilerine bağımlıyız. Eğer daha güçlü mermiler dizayn edilirse biz de daha güçlü silahlar tasarlarız'' diye konuştu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov da Rus ordusunda milyonlarca Kalaşnikov marka silah bulunduğunu ifade ederek, ordunun en az 10 yıl daha bu silahları kullanmayı sürdüreceğini söyledi.

Kalaşnikov marka silahlarının fiyatının son yıllarda artmadığını vurgulayan Makarov, ''Bu silahlara rahatlıkla ulaşılabilir ve enflasyona bağışıklığı var'' dedi.

Rusya Başkanı Vladimir Putin ise yayımladığı mesajında, Kalaşnikov'un 90. doğum yıldönümü kutlayarak, ''Siz, dünyaca tanınan silah tasarımcısı ve gerçek bir efsane kişiliksiniz. Sizin yorulmak bilmeyen çalışmanız, sınırsız enerjiniz ve mühendislik yeteneğiniz hala birçok ülkede kullanılan çok sayıda silahı üretmenizi sağladı. Kalaşnikov adlı silahınız 20. yüzyılın en büyük buluşlarından biri olarak anılıyor'' ifadesini kullandı.

Aynı zamanda AK-47 olarak bilinen Kalaşnikov marka silah, ilk olarak 1947 yılında üretilmişti.