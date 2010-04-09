Kalaşnikoflu saldırıdan çelik yelekle kurtulmuştu

T24- Türkiye'nin ikinci büyük vergi rekortmeni, BDDK yasaklısı Kurtuluş Faktoring'in sahibi Salvo Taragano çıktı. 5 yıl önce kaçırılmak istenen Taragano'ya ulaşılamıyor.





Türkiye,Varlık Barışı'nda 7.1 milyar liralık beyanıyla herkesi şaşırtan meçhul Türk'ten sonra yeni bir gizemle daha karşılaştı. BDDK yasaklısı Kurtuluş Faktoring'in Yönetim Kurulu Başkanı Salvo Taragano, Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde ikinci sırada yer aldı. Taragano'ya, tüm aramalara rağmen ulaşılamadı. Şirket telefonlarına yanıt verilmiyor. Listenin birincisi 19.2 milyon liralık vergiyle Doğan Grubu Başkanı Aydın Doğan oldu. Üçüncü sırada ise Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer aldı.

YAKIT VE AMPUL ŞİRKETİ DE VAR





44.5 milyon lira gelir beyan eden Salvo Taragona'ya 15,6 milyon liralık vergi tahakkuk etti. Gizemli işadamı indirim kapsamına giren harcamalar düşüldükten sonra 2.2 milyon lira net vergi ödeyecek. Taragona, 7 şirkette yönetici olarak gözüküyor. En önemli şirketi ise 1993'te kurulan Kurtuluş Faktoring. İşin ilginci 27 milyon lira sermayesi bulunan şirketin faaliyetleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 2 Nisan 2009'da durduruldu. Gerekçe ise izinsiz teminat mektubu verilmesi. İşadamının 2 akaryakıt şirketi ile bir ampul şirketinde de ortaklığı var.

ÇETEDEN KORKUP KIBRIS'A KAÇTI





Taragano'nun başı 5 yıl önce kendisini kaçırıp fidye almak isteyenlerle belaya girmişti. Basına yansıyan haberlere göre, çete lideri olduğu öne sürülen Mesut Yazkan'ın 3 milyon TL'lik para talebini reddeden Taragano, Sarıyer'de kaçırılmak istendi. Eylem başarısız olunca tehditlerden korkarak Kıbrıs'a kaçan Taragona'nın işyeri, çalıntı bir otomobile yerleştirilen uzaktan kumandalı kalaşnikof ile kurşunlandı. Çetenin 15 üyesi gözaltına alınırken, uzaktan kumandalı maket uçağa bomba yerleştirilerek saldırı planı ortaya çıkarıldı.

Ünlü ailelerin büyük vergi rekabeti





TÜRKİYE'NİN 2009 yılı gelir vergisi rekortmenlerinin ilk 100 listesinde iş dünyasının önde gelen aileleri yarıştı. Listenin zirvesine Koç Ailesi damgasını vururken, onu Doğan ve Sabancı Aileleri izledi. Listenin ilk 15'inde Koç Ailesi'nden 6 kişi yer aldı. 18 milyon lira tahakkukla 2008'in vergi şampiyonu olan Mustafa Rahmi Koç, 2009'da 11.2 milyon tahakkukla üçüncü sırada yer aldı. Semahat Sevim Arsel, 4'üncü sıradaki yerini korurken, Mustafa Koç 6'ncı oldu. Mustafa Koç, 2008'de 9'uncu sırada yer alıyordu. Suna Kıraç'ın 8'inci sırada bulunduğu listede, Ömer Koç 13'üncü, Y. Ali Koç 15'inci sırada yer aldı. Geçen yıl Maliye Bakanlığı'nın rekor vergi cezası kestiği Aydın Doğan, eşi ve 3 kızı ile listeye adını yazdırdı. Listenin ilk 20'sine giremeyen Sabancı Ailesi'nin, liste genelinde ağırlığı hissedildi. Serra Sabancı, Suzan Sabancı Dinçer, Çiğdem Sabancı Bilen, Şevket Sabancı, Ömer Sabancı, Demet Çetindoğan, Demir Sabancı, Emine Kamışlı, Ali İsmail Sabancı 100'lük listede yer aldı. 21 mükellef, isminin açıklanmasını istemedi.

'Pazartesiyi bekleyin' İstanbul





Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Koç, Salvo Taragano'nun durumu hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Koç "Pazartesi İstanbul rekortmenlerini açıklayacağız. Soruları orada cevaplayacağım. Konu son derece hassas" dedi.

Şov yapan, reklam çeken listeye daldı





İLK 100'e sanat dünyasından 4 isim girmeyi başardı. Yaptığı şov programlarıyla adından söz ettiren Acun Ilıcalı 2.6 milyonluk vergi tahakkuku ile listeye 45. sıradan girdi ve en çok vergi ödeyecek sanatçı unvanını kazandı. 2.5 milyon lira vergi ödeyecek olan Mehmet Ali Erbil genel sıralamada 53. sırada yer almasına karşın sanatçılar arasında ikinci oldu. 1.7 milyon lira vergi ödeyecek olan Cem Yılmaz da 86'ncı sıradan girdi. Listede 98'inci sırada bulunan Beyazıt Öztürk'ün vergisi de 1.55 milyon lira olarak tespit edildi. Kira gelirinde (GMSİ) ise 1.4 milyon liralık tahakkuk ile Sıtkı Çiftçi lider. Sema Cıngıllıoğlu'nun 1.2 milyon TL ile 3'üncü sırada yer aldığı listede Berna Arıoğlu 4'üncü, Burhan Aras 6'ncı oldu.

Ödünç paracı kriz zengini





2009 listesinde faiz veya ipotek almak suretiyle ödünç para verme işleriyle uğraşan ikrazatçılar dikkat çekiyor. Salvo Taragano'nun yanı sıra Ağırbaş İkrazat'tan Zümrüt Ağırbaş 75'inci, Avram Peres 89'uncu listede yer aldı. Hazine izniyle ödünç para verenler, ikrazatçı olarak tanımlanıyor. İzin almadan ödünç para verenler ise TCK'nın "tefecilik" hükümlerine göre takibata uğruyor. Hazine verilerine göre, küresel krizin yoğun olarak hissedildiği 2009'da "ikrazatçılar", bankaların uyguladığı faizin 6 katı, aylık yüzde 7.9 faiz uyguladı.