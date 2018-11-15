Kalaşnikofla işlenen cinayette 2 sanıktan birine tahliye

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde geçen yıl, tekel bayisinde çalışan Recep Koyun\'u (27) Kalaşnikof tüfekle öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Okan E. ve Ercan Turan\'ın, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme, Okan E.\'nin tahliyesine, Ercan Turan\'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 22 Mart 2017 tarihinde saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Cerrah Mahallesi’nde bir tekel bayisinde meydana geldi. Araçla gelen 2 kişinin bayiye Kalaşnikof tüfekle ateş açması sonucu, iş yeri çalışanlarından Recep Koyun yaşamını yitirdi, Murat Ç. ise yaralandı. Yapılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından yakalanan şüpheli Okan E., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Kaçan Ercan Turan ise olaydan 13 gün sonra Bursa\'da, 34 KY 7484 plakalı araçta yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 1 Kalaşnikof tüfek, 1 otomatik tabanca, 41 mermi ve çelik yelek ele geçirildi. Turan da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

\'ÖLDÜĞÜNÜ DAHA SONRA MEDYADAN ÖĞRENDİM\'

Sanıkların, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Sanık Ercan Turan ilk duruşmadaki savunmasını tekrarladı. Turan savunmasında, \"15 Temmuz’dan sonra Emrah K.’nin sahte hesaplar üzerinden beni ve arkadaşlarımı FETÖ’cü diye itham etmesi, benim uyuşturucu madde sattığımı yayması sonucunda, ağabeyim Ersin Turan’ın tehdit edilmesi ve öldürülmesi nedeniyle Emrah ile aramızda husumet başlamıştı. Sosyal medyadan bana hakaretler de yapıldığını bacanağım olan M.Y.D.\'den öğrenince evime gidip Kalaşnikof tüfeğimi ve otomatik silahımı aldım, Cerrah’taki iş yerlerinin önüne gittim. Tam bu sırada Emrah bana ateş etmeye başladı. Ben de her iki silahla ona karşılık verdim. Recep Koyun’un öldüğünü daha sonra medyadan öğrendim\" dedi.

BERAATİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Okan E. de ilk duruşmadaki savunmasını tekrarlayarak, \"Olay gününün akşamı Ercan Turan beni evime bıraktı. Sonrasında kendisini görmedim. Olayla ilgim yok, olanları sonradan öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum\" dedi.

\'BENİ VURACAĞINI SÖYLEMİŞ\'

Müşteki sanık, tekel bayi sahibi Emrah K. ise savunmasında, \"Ercan Turan ile daha önceye dayalı husumetimiz var. Ağabeyi Ersin\'in öldürülmesinin ardından 5 ay cezaevinde yattım, sonra serbest kaldım. Tahliye olduktan sonra Ercan çevresine beni vuracağını söylemiş. Ben de kendime göre tedbirler aldım. Olay gecesi iş yerimin yazıhanesinde oturuyordum. Murat Ç. isimli kişi içeriye girdiğinde ateş edilmeye başlandı. Silah sesleri kesildikten sonra Recep\'in öldüğünü Murat Ç.\'nin ise yaralandığını öğrendim. Ben de dışarı çıkıp havaya ateş ettim. Daha sonra Recep Koyun’u araçla hastaneye götürdük, ancak öldü\" dedi.

Mahkeme, tutuklu sanık Okan E.’nin tahliyesine, Ercan Turan’ın ise tutukluluğunun devam etmesine karar verip, duruşmayı erteledi.



FOTOĞRAFLI