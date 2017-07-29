Kalan Müzik’ten Volkan Arslan albümü: Hayde Karadeniz’e

Karadeniz müziğinin önde gelen yeni kuşak isimlerinden Volkan Arslan’ın dördüncü albümü, çeyrek yüzyılı aşkın süredir az bilinen kültür ve müzik türlerini arşivlemeye çalışan Kalan Müzik’ten çıktı.

“Hayde Karadeniz’e” adlı albümde 12 parça yer alıyor. Albümün prodüktörlüğünü Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık üstlendi.

Arslan’ın albümüyle ilgili olarak yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Karadeniz deyince akla ilk gelen doğa ve sonrasında da o doğanın müziğidir. “Hayde Karadeniz'e” işte tam da o doğayı yansıtan bir albüm olarak raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Volkan Arslan, 2011 yılında "Kayde", 2013 yılında "Puğar" ve 2015 yılında "Sevdam Türkülere" adlı albümlerinden sonra yeni çalışması "Hayde Karadeniz'e" ile müzik severlerin gönlünü hoş etmeye kararlı.

12 eserden oluşan albümün prodüktörlüğünü Hasan Saltık üstlendi. Aranjelerin birçoğunu Volkan Arslan'ın kendisinin yaptığı, aynı zamanda bir tane Kemal Sahir Gürel aranjesi, iki tane Kutay Özcan aranjesi ve bir tane de Mustafa İpekçioğlu aranjesi bulunmakta.

Beş tane eserin söz-müziği kendisine ait olan Volkan Arsla, aynı zamanda TRT Müzik ekranlarında haftada bir gün "Kaydelerle Karadeniz" adında müzik-eğlence programı hazırlayıp sunmakta ve Radyo TRT Türkü'de yine haftada bir gün "Karadeniz Rüzgârı" adlı programı hazırlayıp sunmakta.

Müzisyen kişiliğinin yanında Radyocu ve Televizyoncu kimliğinide ön planda tutan Volkan Arslan'ın "Hayde Karadeniz'e" çalışması Karadeniz müziğinin son zamanlardaki yükselişiyle birlikte her kesimden kitleye hitap etme konusunda iddalı.

Volkan Arslan yeni çalışması "Hayde Karadeniz'e" tüm dijital ortamlarda ve raflarda…

HAYDE KARADENİZ'E

1- Rüzgâr

2- Hayde Gidelum Kızlar

3- Saklı Türkü

4- Yarimin Adı Funda

5- Unutmam Seni

6- Tulum Etme Zulüm

7- Gönlümün Sultanı

8- Zalim Felek

9- Hemşinli Sevdam

10- Senoz Çiçek Kaydesi

11- Rüzgâr Esti Meşeden

12- Bize Her Yer Sevdaluk

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