Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesine kabul edilmeyen Kadıköy Belediyesi, kararı mahkemeye taşıyor

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için 7 Temmuz'da gerçekleşecek özelleştirme ihalesine kabul edilmeyen Kadıköy Belediyesi, kararı mahkemeye taşıyor.

Kadıköy Belediyesi'nin, Cumhurbaşkanı kararnamesi ile özelleştirilen Kalamış Yat Limanı ve Yelken Kulübü arazilerinin 40 yıllık işletme hakkı için 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek ihaleye katılmak üzere yaptığı başvuru, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından reddedilmişti.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın özelleştirme uygulamalarında kamu kurum ve kuruluşlarına devir yapılamayacağını gerekçe göstererek Kadıköy Belediyesi'nin ihaleye alınmayacağını açıkladığı öğrenildi. Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı karara tepki göstererek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın kararının hukuki olmadığını tüm yasal haklarını kullanacaklarını açıkladı.

İmza kampanyasına çağrı

Odabaşı, “Halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen bir projeye izin vermeyeceğim. Çevreye, kentine, toprağına duyarlı herkesi hafta içi farklı mahallelerde kuracağımız stantlarımızda dijital imza vermeye davet ediyorum. Bizim mücadelemiz elbette burada bitmeyecek. Sahilimize çökmelerine izin vermeyeceğiz çünkü Kalamış bizimle güzel” dedi.