Kalabalıktan sinir krizi geçiren Ryan, çadırdan sürünerek çıktı

T24

300 kişiyi görünce fenalaştı

Ryan az daha düşecekti!





Gövde gösterisi

En cesuru Rus model

İstanbul Fashion Week’in onur konuğu olarak 100 bin dolara İstanbul’a gelen 49 yaşındaki Hollywood yıldızı Meg Ryan’ın Türkiye macerası olaylı bitti. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Salı günü akşam üzeri Frankurt üzerinden Atatürk Havalimanı’na gelen Ryan, oldukça neşeliydi. Boğaz manzaralı otel istediği için Beşiktaş’taki Four Seasons Otel’de yardımcılarıyla kendisine iki oda isteyen Ryan, salı akşamı otelden hiç dışarı çıkmadı. Dün ise 12.00’de Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte İstanbul Fashion Week’in açılış kurdelasını kesen Ryan, daha sonra Santralistanbul’daki dev çadırda gerçekleşen fuar alanını gezdi.Bu sırada karşısında yerli ve yabancı gazetecilerin de olduğu 300 kişilik kalabalığı gören Ryan, fenalaştı ve “Korkuyorum beni buradan hemen götürün” dedi. Kulis tarafına götürülen Ryan, “Hemen dışarı çıkmak istiyorum, beni buradan hemen şimdi çıkarın” diye bağırdı. Kalabalık yüzünden iki çıkış kapısından da dışarı çıkmak istemeyen ve sinirlenen Ryan, organizasyon yetkililerinden çadırın kesilmesini istedi. Büyük şaşkınlık içinde kalan yetkililer, ne yapacaklarını şaşırdı. “Beni buradan çıkarın diyorum size” diye bağırmaya devam eden Ryan’a karşı çaresiz kalan yetkililer makas bulup çadırın altını kesti. Ryan, İsrailli yardımcısıyla çadırın kesilen kısmından sürünerek dışarı çıktı.Ardından da Ryan apar topar otele gidip eşyalarını aldı ve havalimanına doğru yola çıktı. Türkiye’den ayrılırken Ryan ve ekibinin gergin halleri yüzlerinden okunuyordu. Ryan’ın dün akşam Arzu Kaprol defilesine katılacağı ardından da bugün(perşembe) Topkapı Sarayı’nı gezdikten sonra İstanbul’dan ayrılacağını açıklayan İTKİB yetkilileri ise “Bir sorun yok, kendisi gitmek istedi” açıklamasını yaptı.Açılışta konuşan Bakan Zafer Çağlayan, İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olarak seçildiğini anımsatarak, “Türkiye, çeşitli kültürlerin, medeniyetlerin, etkinliklerin ve üç büyük dinin buluştuğu çok önemli bir merkez. Göreceğiniz defileler, etkinlikler zaten Türkiye’nin bu konudaki özgünlüğünü yansıtacak kalitede olacak” dedi.İstanbul Fashion Week’in açılışında kurdele kesimi sonrası Bakan Çağlayan’a dönmek isteyen Ryan, platformun ucunda durduğu için düşme tehlikesi atlattı. Bakan Çağlayan, ellerine tutunarak düşmekten kurtulan Ryan’a kesilen kurdelenin bir kısmını hediye etti. Soğuktan titrese de sempatik hareketleriyle ilgi odağı olan Ryan, zaman zaman güneş gözlüklerini indirip etrafa baktı. İstanbul’da olmaktan ve moda haftasının açılışını yapmaktan gurur duydu-ğunu dile getiren Ryan, baştan aşağıya siyah uzun kıyafeti ve postallarıyla dikkati çekti.Moda haftasında da dün Gizia, Pierre Cardin, Kuzu Deri, Suwen, Tuba-Ezra Çetin, Arzu Kaprol defileleri yapıldı. Diğer defileler ise şöyle:4 Şubat: Genç Tasarımcılar 1, Giovane Gentıle, Gamze Saraçoğlu, ARGENDE, Hakan Yıldırım5 Şubat: DESA, Eva Gronbach, İdil Tarzi, Özlem Süer, Mavi jeans, Bahar Korçan6 Şubat: Genç Tasarımcılar 2, Deniz Mercan, BNG, Avva, Mehtap Elaidi, Hatice Gökçe, KotonAçılış töreninin ardından İstanbul Fashion Week, Gizia’nın 2010/2011 Kış Koleksiyonu’nun tanıtıldığı defileyle başladı. Tuğçe Kazaz, Tülin Şahin, Hande Subaşı gibi ünlü mankenlerin podyuma çıktığı defilede 40 parçalık koleksiyon tanıtıldı. Gizia’nın 2010/11 kış kampanyasının da yüzü olan Tuğçe Kazaz gri yünlü kumaştan hazırlanmış bir mayo ile defileyi açtı ve toplam dört giysi tanıttı. Renk cümbüşü şeklinde devam eden defilede metal etkisi taşıyan leopar desenlerin neon renklerle harmanlandığı parçalar dikkati çekti. Defilede Rus manken Monica’nın tanıttığı kıyafetten göğsü fırladı. Bir süre göğsü dışarıda yürümeye devam eden Rus model, daha sonra göğsünü kapattı.