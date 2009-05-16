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Dünya

Kalabalığa asit atıldı: 30 yaralı

Hong Kong'da, kent merkezinin popüler bir alışveriş bölgesinde kalabalığın üzerine 2 şişe asit atıldığı, ilk bilgilere göre 30 kişinin yaralandığı beli

16 Mayıs 2009 03:00

Hong Kong Kablo TV, Mong Kok bölgesinde kalabalığa asit fırlatıldığını duyururken, polis atılan sıvının içeriği konusunda bilgi vermedi. Asidin tipinin incelenmesi için örneklerin bir laboratuvara gönderildiği belirtildi.

Televizyonlarda, asitten etkilenenlerin kol ve bacaklarının, hastaneye kaldırılmadan önce itfaiyeciler tarafından yıkandığı, bazı kişilerin giysilerinde delikler olduğu görüldü.


Polis yetkilisi Leung Ka-ming, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını, durumları hafif olan bu yaralılar arasında bir bebek bulunduğunu söyledi.

Hong Kong güvenlik bürosu da bu bölgede 5 ayda ikinci kez düzenlenen asitli saldırıyla ilgili olarak polisin soruşturma başlattığını duyurdu.

Aralık ayında yine aynı caddeden geçenlerin üzerine 2 şişe asit atılması sonucu 46 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan olmazken, polis saldırının sorumlularının yakalanmasını sağlayacak bilgiyi getirenlere 100 bin Hong Kong doları (12.900 Amerikan doları) para ödülü vereceğini açıklamıştı.

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