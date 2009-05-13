Kaka'ya ağabey tavsiyesi



İspanyol spor gazetesi Marca, Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Roberto Carlos'un, Milan'da oynayan Kaka'ya telefon ederek, "Real Madrid'e transfer ol" tavsiyesinde bulunduğunu iddia etti.



Real Madrid'de haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayacak olan Florentino Perez'in Madrid'e getirmek istediği yıldız futbolcuların başında Kaka'nın olduğu belirtilirken, Roberto Carlos'un Brezilyalı futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.



Marca gazetesinde yer alan habere göre Roberto Carlos, 13 Haziran'da Sao Paulo'daki evlilik törenine davet etmek için Kaka'ya telefon etti ancak görüşme daha çok Real Madrid ağırlıklı geçti.



Carlos'un telefon konuşmasında, "Kaka, Florentino'yu dinle. Eğer onunla konuşursan eminim ki Real Madrid'e transfer olursun. Sen Manchester City'nin futbolcusu olamazsın. Real Madrid için ideal bir futbolcusun. İngiltere'de oynama fikrini aklından çıkar" dediği ileri sürüldü.



Carlos gazetede yer alan demecinde ise, "Eminim ki Kaka, Real Madrid'de mutlu olacak ve gerek şehre gerekse İspanya'ya hemen uyum sağlayacak" dedi.



Real Madrid'de, Perez'in tekrar başkan seçilmesi halinde iyi bir takım yaratacağına güvendiğini vurgulayan Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcu, Kaka ile ilgili olarak da, "Utangaç ve içine kapanık, ama sahada tüm karakterini ortaya koyan, sorumluluk alan biri. Basit ve sakin bir aile hayatına sahip. Onu asla geceleri dışarda göremezsiniz" yorumunda bulundu.