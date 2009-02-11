Kakasını yapmayan adam

Modacı Cengiz Abazoğlu'nu NTV'deki Sade Vatandaş programında konuk eden Okan Bayülgen, Abazoğlu'na şu sözlerle övgüde bulundu:



"Ben bu adamı çok severim. Yıllardır da arkadaşım. Çok samimi ve zarif bir adamdır. İşine aşık, kıskanılacak bir adamdır. Hakikaten sürekli sağlıklıdır, sürekli fittir, sürekli çok güzel giyidir, üstünde toz olmaz, leke olmaz, yani benim şöyle tarif ettiğim adamlardan biri 'kakasını yapmayan adamlar'! Öyle yaşıyorlar. Hiç yemek de yemiyor falan böyle."



(Televizyon Gazetesi)