Kaka'nın Ada hayali

Milan'ın Brezilyalı yıldızı Kaka, Premier Lig'i çok sevdiğini söyledi. Manchester City'nin yakın takibindeki Kaka, bir gün mutlaka İngiltere'de formak giymek istediğini ifade etti.



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından AC Milan'ın Brezilyalı futbolcusu Kaka, bir gün mutlaka İngiltere Premier Lig'de forma giyeceğine inanıyor.



Geçen yıl dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Kaka, UEFA Kupası'nda Portsmouth ile oynanan maçtan önce yaptığı açıklamada, İngiltere Premier Lig'i çok sevdiğini belirterek, ''Bence oldukça zorlu mücadelelere sahne olan, dünyanın en iyi ligi'' dedi.



Zamanını bilmese de bir gün mutlaka İngiltere'de forma giyeceğine inanan başarılı futbolcu, Manchester City Kulübü'yle ilgilendiği iddialarına cevaben de, ''Orada oynayan birçok arkadaşım var. Bazen maçlarını izliyorum. Bazen Robinho ve Elano ile kulüp hakkında konuşuyoruz'' ifadelerini kullandı.

