Kaka'dan Ronaldo ve Beckham'a övgü



Milan'ın Brezilyalı yıldızı Kaka, Cristiano Ronaldo ile David Beckham'ın futbol kariyerlerinin ve kalitelerinin tartışılamayacağını söyledi.





Milan'ın yıldızı Kaka, reklam filmi çekimleri için bulunduğu Torino'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.



2008 Ballon D'or Ödülü sahibi Cristiano Ronaldo'yu değerlendiren Kaka, Manchester United'lı futbolcunun ödülü hak ederek kazandığını söyledi.



Ronaldo'nun ilerleyen yıllarda yeni ödüller de kazanabileceğini vurgulayan Kaka, Portekizli oyuncunun yeteneklerini övmeyi de ihmal etmedi.



Kaka, ocak ayında Milan'a katılacak Beckham'ın kendilerine negatif etkide bulunacağına inanmadığını belirtti.



Beckham'ın futbolculuk kalitesinin ve profesyonelliğinin tartışılamayacağını vurgulayan Brezilyalı oyuncu, İngiliz yıldızın ulaşmak istedikleri hedeflerde kendilerine yardımcı olacağını savundu.



