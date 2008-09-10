Kaka'dan Messi'ye destek

Kaka Ballon d'Or için yarışan Lionel Messi'nin, Cristiano Ronaldo'nun önünde ödüle uzanmasını istiyor.



Milan'ın Brezişlyalı yıldızı KAka'dan, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'ye destek geldi. Kaka, Fransız Futbol ödülü için Barcelonalı oyuncuyu, Ronaldo'ya tercih etti.



Geçtiğimi sezon gösterdiği performansla kulübü Manchester United'a hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmasında büyük katkı sağlayan Portekizli futbolcu ödüle daha yakın görnse de Kaka Messi'yi tercih etti.



İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuşan Kaka, “Messi çok iyi bir futbolcu, Ronaldo'da aynı şekilde çok yetenekli ve her ödülü hak ediyor. Fakat ben Messi'nin bu ödülü kazanmasını istiyorum” dedi. Kaka, Messi'nin muhteşem bir yeteneği olduğunun da altını çizerek, “Bence o herkesin takımında görmek isteyeceği türden bir oyuncu” diyerek meslektaşına övgğler yağdırdı.



Kaka konuşmasında ayrıca Barcelona'dan Milan'a geçen Ronaldinho'nun takıma faydalı olacağından ve Ronaldinho ile oynamaktan büyük zevk aldığını söyledi.



Ayrıca transfer dedikodularınada değinen Brezilyalı oyuncu, “Önce Real Madrid şimdi de İngiltere yazılıp çiziliyor, fakat ben burada mutluyum ve hiçbir yere gitmek istemiyorum” dedi.



