T24 LogoT24 Logo
Spor

Kaka'dan Messi'ye destek

10 Eylül 2008 03:00

Kaka Ballon d'Or için yarışan Lionel Messi'nin, Cristiano Ronaldo'nun önünde ödüle uzanmasını istiyor.

Milan'ın Brezişlyalı yıldızı KAka'dan, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'ye destek geldi. Kaka, Fransız Futbol ödülü için Barcelonalı oyuncuyu, Ronaldo'ya tercih etti. 

Geçtiğimi  sezon gösterdiği performansla kulübü Manchester United'a hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırmasında büyük katkı sağlayan Portekizli futbolcu ödüle daha yakın görnse de Kaka Messi'yi tercih etti.

İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'a konuşan Kaka, “Messi çok iyi bir futbolcu, Ronaldo'da aynı şekilde çok yetenekli ve her ödülü hak ediyor. Fakat ben Messi'nin bu ödülü kazanmasını istiyorum” dedi. Kaka, Messi'nin muhteşem bir yeteneği olduğunun da altını çizerek, “Bence o herkesin takımında görmek isteyeceği türden bir oyuncu” diyerek meslektaşına övgğler yağdırdı.

Kaka konuşmasında ayrıca Barcelona'dan Milan'a geçen Ronaldinho'nun takıma faydalı olacağından ve Ronaldinho ile oynamaktan büyük zevk aldığını söyledi.

Ayrıca transfer dedikodularınada değinen Brezilyalı oyuncu, “Önce Real Madrid şimdi de İngiltere yazılıp çiziliyor, fakat ben burada mutluyum ve hiçbir yere gitmek istemiyorum” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24