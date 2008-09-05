Kaka kaç milyon Euro?

Editör'den,
Günün bizce en ilgi çekici haberlerinden bir tanesi Carragher'ın milli takım ve oynadığı takım ile ilgili düşünceleri...İngiliz futbolcuların otobiyografileri her zaman tartışma yaratmıştır. Bu kervana Liverpool kaptanı Jamie Carragher
da katıldı. 30 yaşındaki stoper ‘Carra, My Autobiography’ adlı kitapta Liverpool’un İngiliz Milli Takımı’ndan daha önemli
olduğunu söyledi. Detayları haberimizde... ‘Liverpoolluyum milli takımdan bana ne’
İspanya’nın Racing Santander takımında forma giyen Mohamed Tchite’nin Belçika vatandaşlığına alınması ve A Milli Takım kampına çağrılmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. Aynı zamanda Ruanda, Kongo ve Burundi vatandaşlıkları da bulunan futbolcunun kendi milli takımlarında oynaması gerektiğini savunan Ruanda, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’ne (FIFA) başvurmuştu.
Belçika Tchite’yi oynatıyor
Fenerbahçe'de forma giydiği ilk sezon harikalar yaratan ve kısa sürede takımın sevgilsi haline gelen daha sonra Avrupa kulüplerinden aldığı tekliflerle kafası karışan, ikinci sezonunda rakiplerden daha çok sakatlıklarla mücadele eden ve geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerle sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Ganalı yıldız futbolcu Appiah'ın durumu belirsizliğini koruyor. Asıl darbe Alan'dan geldi, hayaller suya mu düştü? Yanıtlar için haberimize buyrun...
Appiah'a Alan darbesi
Milan başkan yardımcısı Adriano Galliani, Chelsea ve Manchester City hakkında değerlendirmede bulunurken, Kaka için 110 milyon Euro vereceğini merak ettiğini söyledi. Galayana gelip de bu parayı veren çıkar mı, İngiliz kulüplerinden bir yanıt geld mi?
Kaka 110 milyon Euro eder mi?
Sezon öncesi transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan fakat İngiltere'nin Liverpool takımına transfer olan İspanyol Reira için Rafael Benitez övgüyle bahsediyor. Vatandaşı Reira'nın daha önce Premier Lig tecrübesi olmasının en büyük artısı olduğuna değinen başarılı teknik adam, futbolcunun geleceğinin parlak olduğu görüşünde.
Benitez Reira'dan umutlu
Brezilyalı yıldız Emerson vatandaşı Pato'nun Bologna maçındaki performansını değerledirdi ve genç oyuncunun zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Ronaldinho ile ilgili olarak ise tecrübeli futbolcu, "Onun ne zaman ne yapacağı belli olmaz" yorumunda bulundu. Sizce Kaka ve Ronaldinho ile aynı takımda olmak avantaj mı dezavantaj mı?
”Pato’nun zamana ihtiyacı var”
Transfer döneminde adı sıkça farklı takımlarla anılan Kamerunlu yıldız futbolcu Eto'o, Barcelona ile devam kararı aldıktan sonra Numancia maçında forma şansı bulmuş, fakat sergilediği kötü performans nedeniyle İspanyol basını tarafından eleştirilmişti.
Eto'o golle döndü
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