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Spor

Kaka ayrılmak istemiyor

09 Eylül 2008 03:00

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A)takımlarından AC Milan'ın Brezilyalı oyuncusu Kaka, kulübünden ayrılmak istemediğini bildirdi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından geçen yılın en iyi futbolcusu seçilen Brezilyalı oyun kurucu, La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamada, AC Milan'dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığını tekrarladı.

Yıldız oyuncu, İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea ve Manchester City'den gelen parlak teklifleri geri çevirdiğini söylerken, "Kulüpten gitmeyi hiç düşünmedim. Ancak, Milan beni satmaya karar verirse giderim" dedi.

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