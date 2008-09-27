Kaka: "Sheva Mourinho’yu sevmez"



AC Milan’ın orta saha oyuncusu Kaka genellikle birçok oyuncunun teknik direktör Jose Mourinho’yu beğendiğini fakat Andriy Shevchenko’nun bu oyunculardan biri olmadığını söyledi.







Kaka “Takımıyla ilgili yaptığı işlerin bütününe baktığımda Mourinho’yu beğeniyorum. Kendisiyle çalışmış arkadaşlarım Adriano ve Belletti de onu beğeniyorlar ama Sheva için aynı şeyi söylemek mümkün değil. “ dedi.



Ukraynalı hücum oyuncusu Chelsea’de kötü geçen iki sezonun ardından takımdan ayrılarak AC Milan’a geri dönmüştü. Chelsea’den sonra İnter’in başına geçen Mourinho Serie A’ya iyi bir başlangıç yaptı. Ama Kaka bu hafta oynanacak derbi maçta işlerin değişeceğini belirtiyor.



Kaka “ Derbi maçların havası başka oluyor. İlk başlarda bunu anlamıyorsunuz ama şehrin sizden beklediklerini görmeniz uzun sürmüyor. Kazanmak zorundayız. Bu galibiyetle beraber Milan’dan şüphe duyanları utandırmış olacağız. Büyük takımlara karşı oynanan maçlar çok göz önünde oluyor ama daha önemlisi küçük takımlarla oynanan maçlar. Ligin kaderini bu maçlar belirliyor. Biz de Reggina açında motivasyonumuzu gösterdik. “ dedi.



İnter’in yıldız oyuncusu İbrahimoviç’den çekindiklerini belirten Kaka “ Çok kaliteli ve teknik bir oyuncu. Onu durdurmak için elimizden geleni yapmalıyız.” dedi.