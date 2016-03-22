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Kültür-Sanat

‘Kainatın sesi’ Açık Radyo, dinleyicilerini desteğe çağırıyor

19 Mart’ta başlayıp 27 Mart'a sona erecek 13. Radyo Günleri’nin 99 saatlik özel yayın yapılacak

22 Mart 2016 23:56

‘Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyo’ sloganıyla yayın macerasında 20. yılını geride bırakan 94.9 frekanslı ‘Açık Radyo’, dinleyicileriyle 13. kez ‘Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını’yla buluşuyor.

Diken’in haberine göre, 19 Mart’ta başlayan ve 27 Mart Pazar günü sona erecek 13. Radyo Günleri’nin dokuz günlük 99 saatlik yayında, Ahmet Ali Arslan, Ata Demirer, Badi Gardi, Barış Demirel, Başak Yavuz, Biz, Burak Güven, Can Güngör, Cemal Ünlü, Ceyl’ân Ertem, Cihan Mürtezaoğlu, Cümbüş Cemaat, Ege Çubukçu, Feryal Öney, Gülay Diri, Güzin Değişmez, Hakan Vreskala, Harun Tekin, Luxus, Marsis, Meluses, Mert Fırat, Muammer Ketencoğlu, Nil İpek, Özdemir Erdoğan, Peyk, Reverie Falls On All, Tomurcuk Vakfı Ritim Grubu, Uğur Yücel ve Umay Umay gibi isimler ve gruplar yer alıyor.

Ayrıca; 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde özel bir yayın yapacak Açık Radyo’da Melih Cevdet Anday’ın ‘Dikkat Köpek Var’ oyununu; Entegre Sanat rejisiyle Meltem Cumbul, Nejat İşler, Güven Kıraç, Zeyno Günenç, Hakan Pişkin, Sercan Gidişoğlu ve Oğuz İşçi seslendirecek.

Açık Radyo ekibi, kendi deyimleriyle bu yılın ‘ana muhabbeti’nin nasıl şekillendiğini şu sözlerle anlatıyor: “Nasıl oluyor da dünyanın şu en tuhaf ve karmaşık bölgesinde, bu kadim ve acayip şehr-i İstanbul’unda, Açık Radyo gibi bir garip radyo, 20 küsur yıldır kuyruğu dik tutarak kurucu ortağı, gönüllü programcısı, yapımcısı, teknik elemanı ve –tabii en önemlisi!– dinleyicisi ve destekçisiyle onbinlerce insanı hercümerc edip büyük bir coşkuyla bir arada tutabiliyor?”
 

Nasıl destek olunur?
 

Dinleyiciler, seçtikleri programın istedikleri bir saatine 0 212 343 41 41 numaralı telefondan ya da (www.acikradyo.com.tr) adresinden destek verebiliyor. Bunun karşılığında ise radyo, destekçisinin adını programın başında ve sonunda anarak teşekkür ediyor.

 

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