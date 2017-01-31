Kâinat güzeli Fransa'dan

65. Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması) birincisi, Fransa’yı temsil eden Iris Mittenaere oldu. Mittenaere’nin tacını geçen yılın birincisi Filipinli Pia Alonzo teslim etti. 64 yıl sonra ilk kez bir Fransız güzellik tacını kazandı.

Sözcü'den Burcu Özen'in haberine göre, Filipinler’de düzenlenen görkemli törende ikinci Miss Haiti Jacque Pellisier; üçüncü ise Miss Colombia Andrea Tovar oldu.

Diş Hekimi Fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Mittenaere, birincilik haberini aldığı anda gözyaşlarına boğuldu. Bu yıl 65.’si düzenlenen yarışmada ilk kez bir Fransız, tacı kazandı.

Geçen yıla yanlış anons damga vurmuştu

Geçen yılki yarışmanın sunucusu Steve Harvey, birinciyi açıklarken yanlış anons yapınca birinci ve ikinci seçilen güzeller karışmıştı. Adı önce birinci olarak açıklanan Kolombiyalı güzel Ariadna Gutierrez Arevalo, düzeltmenin ardından tacını Filipinli Pia Alonzo Wurtzbach'a devretmek durumunda kaldı.