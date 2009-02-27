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Sağlık

Kahveyi yemekten önce için

Yemekten önce içilen bir fincan kahve tokluk hissi yarattığı için uzmanlar tarafından diyabetlilere öneriliyor.

27 Şubat 2009 02:00

Yemekten önce içilen bir fincan kahve tokluk hissi yarattığı için uzmanlar tarafından diyabetlilere öneriliyor. 

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Şevki Çetinalp, yemekten önce içilen bir fincan kahvenin tokluk hissi yarattığından diyabetlilere önerdi. Ege Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ege Obez Hasta Osteoporozlu Hasta Diyabetle Yaşamı Kolaylaştırma Derneği tarafından düzenlenen ‘7. Sağlık Halk Kongresi’nde düzenlenen panelde konuşan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Şevki Çetinkalp, diyabet tedavisinde alternatif tıp yöntemlerini anlattı.

Yrd.Doç.Dr. Çetinkalp, diyabet tedavisinde alternatif tıp yöntemlerini anlatırken içinde ne olduğunu bilmeden toz ve bitkilerden medet umulmamasını istedi; bu konuda tarçın, yeşil çay, kahve ve sirke üzerinde yapılmış çalışmalara dikkat çekti. Doğal besinler açısından tarçının insanlık tarihinin en eski baharatlarından biri olduğunu vurgulayan Yrd.Doç.Dr. Çetinkalp, “Tarçından fayda görülmesi için en az 1.5 çay kaşığı alınması gerekiyor. Açlık kan şekerine olumlu etki ediyor ve kötü kolesterolü düşürüyor” dedi.

Yeşil çayın başta kanser olmak üzere yeni damar oluşumu ile ilgili hastalıkların oluşumunun engellenmesine yardımcı olduğunu kaydeden Yrd.Doç.Dr. Çetinkalp, “Kanser riskini azaltarak, kötü kolesterolü düşürmekte. Yapılan çalışmalar günde 5 bardaktan fazla çay içenlerin herhangi bir hastalıktan ölme riskinin günde bir fincandan az çay içenlerden daha az olduğunu gösteriyor. Yine günde 2 veya daha fazla kafeinsiz kahve içilmesi tip 2 diyabet riskini azaltmakta. Ailesinde diyabet öyküsü olanlar ve şişmanlamaya başlayan kişiler için faydalı olabilir. Yine yemekten önce 1 fincan kahve içmek tokluk hissi yaratmakta” diye konuştu.

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