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Kahveye av tüfekli saldırıya gözaltı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 34 yaşındaki M

02 Ekim 2017 13:56

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde 34 yaşındaki M.Ç., dün gece bir kahveye av tüfeğiyle ateş açtı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken M.Ç., gözaltına alındı.
Olay, Yeşil Mahalle, Atatürk Bulvarı\'ndaki Süleyman Gedik\'e ait kahveye saat 23.00 sıralarında meydana geldi. M.Ç. ile kahvenin sahibi Gedik arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Gedik, iddiaya göre M.Ç.\'yi tartakladı. Kahvedeki diğer müşteriler araya girip, kavgayı ayırdı. Olayın ardından eve girip av tüfeğini alarak kahvenin önüne dönen M.Ç., rastgele ateş etmeye başladı. Kahvenin ve üst katındaki bir evin camları kırılırken, şans eseri ölen ve yaralanan olmadı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağladıktan sonra M.Ç.\'yi elindeki tüfeği bırakması için ikna etmeye çalıştı. Ancak, M.Ç., polise direnip, elindeki tüfeği bırakmadı. Polis, M.Ç.\'yi bir anlık dalgınlığından yararlanıp, etkisiz hale getiririp, elindeki tüfeği aldı. M.Ç., gözaltına alındı. Polis yaptığı incelemede 10 boş kartuş buldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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