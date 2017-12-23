Kahveye açılan ateşte yaralandı, 5 gün sonra öldü

Aziz GÜVENER/KARAPÜRÇEK(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Karapürçek ilçesinde kahveye ateş açılması sonucu yaralanan 55 yaşındaki Recep Aldemir, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.

Olay, geçen pazar günü, Karapürçek\'te meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 ailenin kavgasında kahveye ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Recep Aldemir, dün gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K. tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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