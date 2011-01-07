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Kahvehanelerde sigara yasağı devam edecek

Anayasa Mahkemesi, kahvehanelerde sigara yasağı getiren kanun hükmünün iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

07 Ocak 2011 02:00

T24 - Anayasa Mahkemesi, kahvehanelerde sigara yasağı getiren kanun hükmünün iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

İzmir Kahveciler Odası, kahvehanelerde sigara içilmemesini öngören 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrol Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesinin 1. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştayda dava açmıştı.

Danıştay 10. Dairesi de 5727 sayılı yasanın 3. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendindeki ''Özel hukuk kişilerine ait olan lokantalar ile kahvehane, kafeterya, birahane gibi eğlence hizmeti verilen işletmelerde'' şeklindeki, tütün ürünleri tüketiminde mutlak yasak getiren kuralda yer alan ''kahvehane'' ibaresini, Anayasa'ya aykırı buldu. Daire, söz konusu bentteki ''kahvehane'' ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Danıştayın iptal istemini reddetti.


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