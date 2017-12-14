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Kahvede otururken öldürüldü

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Ali Şanlı (51), arkadaşlarıyla kahvede otururken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

14 Aralık 2017 20:24

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE\'nin Kadirli ilçesinde Ali Şanlı (51), arkadaşlarıyla kahvede otururken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Olay, Pazar Mahallesi\'ndeki kapalı semt pazarı içinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Boya malzemesi satan Ali Şanlı, iş yerine yakın olan pazar içindeki kahveye gitti. Burada arkadaşları ile oturan Şanlı, yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ali Şanlı olay yerinde yaşamını yitirirken, silahlı saldırgan koşarak kaçtı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Şanlı\'nın cesedi, Özel 7 Mart Hastanesi morguna götürüldü. Polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı.
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