-KAHVECİ: KİMSEYE KIRGINLIĞIM YOK İSTANBUL (A.A) - 07.06.2011 - Beşiktaş ile yollarını ayıran golcü oyuncu Nihat Kahveci, siyah-beyazlı kulüple iyi şekilde ayrıldığını belirterek, kimseye kırgınlığının olmadığını, düşük performans göstermesi nedeniyle kendisine kızdığını söyledi. Nihat Kahveci, Lig Tv'ye yaptığı açıklamada, İspanya'da uzun yıllar oynadıktan sonra Türkiye'ye dönme kararı aldığı için pişman olmadığını belirtti. Beşiktaş'ta istediği şeyleri yapamadığını bildiren Nihat Kahveci, şöyle konuştu: ''Umarım, yöneticiler, taraftarlar, herkes güzel bir şekilde ayrıldığımız için mutludur. Tabi benim başarılar elde etmemi, daha çok oynamamı, gol atmamı isterlerdi. Maalesef öyle olmadı. Gelmesini biliyorsak ayrılmasını da bilmeliyiz. Suçlu aramıyorum. Aynaya bakmasını bilen bir insanım. Ben şahsen iyi olamadım. Saha içinde, daha çok da saha dışında iyi olamadım. Ortama ısınamadım. Her ne kadar Türkiye'de daha önce oynamış olsam da, 20-30 yaş arasında dışarıdaydım. Bu insanı ister istemez değiştiriyor. Tüm bunlar bir araya gelince maalesef başarısızlık ortaya çıktı.'' Nihat Kahveci, Türkiye'de övgünün de yerginin de abartılarak yapıldığını vurgulayarak, ''Övgü aldığımız dönemlerde ne biz o kadar övgüyü hak ediyorduk, ne de bu kadar yerilmeyi hak ettik. Bir ortamız yok ama bazı şeyler yavaş yavaş değişiyor'' dedi. Beşiktaş'tan başka takımda oynamama kararını sürdürdüğünü bildiren Nihat Kahveci, ''Ben Beşiktaşlı Nihat'ım. Türkiye'de Beşiktaş dışında takımda oynamayı düşünmüyorum. Ağzımdan söz bir kere çıkar. Olur çok büyük terslikler olur, teklif olmaz, o zaman da güzel bir şekilde vedamızı ederiz mesleğimize'' ifadesini kullandı. İspanya gazetelerinde kendisinin transferine ilişkin haberlerin çıktığını ancak henüz anlaştığı bir kulüp bulunmadığına işaret eden Kahveci, ''İspanya'da başarılı olmuş biri olarak benim serbest olduğumu ve dönmek istediğimi biliyorlar. 3-4 takımdan teklif var. Görüşüyoruz'' dedi. Real Sociedad ile isminin anıldığının belirtilmesi üzerine ise Kahveci, ''Orada çok başarılı 4.5 yılım geçti. Nasıl ki Türkiye'ye gelmeden önce Beşiktaş ile ismim anılıyorsa, orada da aynı şekilde ismim anılıyor. Kapıların açık olması beni mutlu ediyor'' diye konuştu. Kahveci, Beşiktaş'ın bu sezonki performansı için ise şunları söyledi: ''Dünyanın en iyi hocalarından birisi geldi, Schuster. O da Türkiye'ye fazla ayak uyduramadı, istediklerini yapamadı ya da yanlış tercihler yaptı. Takım oyunu oynamak önemli. Biz bu sene onu başaramadık. Belki oyuncu seçimlerinden dolayı, belki takım oyuncusu azdı. Daha çok Türk oyuncu olsa daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Ben iyi oynasaydım daha iyi olabilirdi. Bir tek İbrahim Toraman, kaleciler, sağ bek, sol bek, o kadar. Fenerbahçe'nin başarısında bence en önemli neden Türk oyuncuların ağırlıkta olmasıydı.'' -QUARESMA İLE KAVGA- Nihat Kahveci, Konyaspor maçında Quaresma ile saha içindeki tartışmasına ilişkin ise şöyle devam etti: ''O günkü maçın atmosferin içinde olan o anlık bir olaydı. Bazan sahanın içinde böyle şeyler oluyor. Bazı insanlar, bazı şeyleri duyduklarında bunu kaldıramaz. O gün öyle bir şey oldu. Ben de ters bir tepkide bulundum. Ancak bazı gazetelerde yazıldığı gibi ona küfür etmedim. Çünkü 17 yaşındaki çocuğa da sorun, 35 yaşındaki ağabeylerime de sorun, bugüne kadar sahanın içinde hiç kimseye küfür etmedim. Etmem de. Maalesef istemediğim bir şeyi, onun dilini anlayan birisi olarak duydum ve rahatsız oldum. Tepkimi gösterdim. O da gösterdi. Olay orada kapandı. Golden sonra onu ilk tebrik eden bendim. Ben ondan büyük biri olarak beklemiyordum. Ancak onu kötüleyecek bir durumum da yok. Başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi oynar, çok daha fazla gol atar ve Beşiktaş'ı zirveye taşır.'' Arda Turan'ın iyi bir teklif alması halinde yurt dışına gitmesinden yana olduğunu ifade eden Nihat Kahveci, Turan'ın kendisi için doğru kararı vereceğine inandığını belirtti. Kahveci, Fatih Terim'in Galatasaray'ı yeniden başarılı günlerine döndüreceğine inandığını da söyledi. Türk Milli Takım'ın kadrosunda bulunmadığı için üzgün olduğunu da belirten Kahveci, yeniden kadroya seçilmek için gayret göstereceğini bildirdi.