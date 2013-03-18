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Sağlık

Kahve ve yeşil çay felç riskini azaltıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, günde iki ya da üç fincan yeşil çay tüketenler, nadiren yeşil çay içen birine göre yüzde 14 daha az felç geçirme riski altında

18 Mart 2013 09:44

Japonya'da yapılan bir araştırma kahve ya da yeşil çay tüketenlerin daha az felç geçirme riski taşıdığını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, düzenli olarak günde bir fincan kahve içen kişi, çok nadir kahve tüketen birine oranla yüzde 20 daha az felç tehdidiyle karşı karşıya. Günde iki ya da üç fincan yeşil çay tüketenler ise nadiren yeşil çay içen birine göre yüzde 14 daha az felç geçirme riski altında.

83 bin 269 Japonun 13 yıl boyunca kahve ve yeşil çay tüketiminin gözlemlendiği araştırmada, kilo, içki ya da sigara tüketimi, beslenme alışkanlıkları ya da spor faaliyetleri gibi diğer faktörler de göz önünde bulunduruldu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, bilim insanları kahve ya da yeşil çaydaki hangi madde ya da maddelerin felç riskini azalttığı konusunda bilgi vermezken, bu konunun araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Amerikan Journal of the American Heart Association dergisinde yayımlanan araştırma, fazla kahve tüketiminin sağlık açısından risk oluşturduğu yönünde daha önce yapılan araştırmaları da çürütmüş oluyor. Gerçi Japon bilim insanları araştırmanın başlarında günde iki fincandan fazla kahve tüketenlerin daha sık kalp rahatsızlığı yaşadığını gözlemledi. Ancak araştırmanın ilerleyen yıllarında kalple ilgili bu rahatsızlıkların kahve tüketimiyle ilgisi olmadığı sonucuna varıldı. Bilim insanlarına göre fazla kahve tüketen kişiler genellikle sigara da tüketiyor ve kalp sorunları muhtemelen bundan kaynaklanıyor.

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