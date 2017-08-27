Kahve kuyruğu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - YAKLAŞAN kurban bayramı öncesi, Türk kahvesi satan işletmelerin önünde uzun kuyruk oluşturunca, esnaf şeritli sistem kullanarak çözüm buldu.

Uzun tatilin başlaması ile birlikte evlerde kurban bayramı hazırlıklarına başlandı. Evlerinde konuk edecekleri misafirlerine Türk kahvesi ikram etmek isteyen Kayserililer, Melikgazi İlçesi Millet Caddesi\'ndeki tarihi kahvecilere giderek kahve aldı. Birçok kişi kahve almak için akın ettiği işletmeler, sıra sorununu çözmek amacıyla özel şerit kullandı. Halkın ilgisinden çok memnun olduklarını belirten işletme sahipleri, \"10 günlük bayram tatili ile birlikte vatandaşlar da kurban alışverişine başladı. Kurban Bayramı maddi açıdan biraz daha külfetli bayram olsa insanlar misafirlerine kahve ve şeker ikram etmek istiyor. Bu nedenle, bütçelerinin elverdiği doğrultuda alışverişlerini yapıyorlar” diye konuştu.

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