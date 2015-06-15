Kahve içmek için günün en ideal vakti nedir?

Kahve içmek için en ideal saat saatler hangileri? 'AsapScience' adlı internet sitesine göre, en iyi saatler (08.00-09.00), (12.00-13.00) ve (17.30-18.30) dışındaki saatler.

Siteye göre, hepimizin "sirkadiyen saat" olarak bilinen biyolojik saati var. Bu saat, vücudumuzdaki bir çok süreci düzenliyor. Buna gün içinde ne kadar uykulu olduğumuz da dahil. Kortizol adlı hormonun salgılanmasından da bu saat sorumlu. Buna stres hormonu da deniyor. Zira bu hormon, vücudun "savaş ya da kaç" hallerinde bolca salgılanıyor.

Kortizol, gün içindeki uyanıklık haliyle de bağlantılı. Sabah 08.00'le 09.00 arasında vücuttaki kortizol seviyesi zirveye çıkıyor. Bu vücudunuzun sizi uyandırmak için doğal bir mekanizması olması anlamına geliyor. Ve kafeinin bu mekanizmayı tamamlayıcı bir işlevi olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Zira uzmanlar kortizol üretiminin en üst seviyeye çıktığı zamanlarda kahve ya da enerji içeceği tüketmenin kafeinin etkisini önemli ölçüde azalttığı ve uzun vadede bu maddeye karşı bağışıklık geliştirdiği uyarısında bulunuyor.

Yani hem daha az canlanıyorsunuz hem de gelecekte daha fazla kahve içmeniz gerekiyor.

Bu nedenle, kahve içmek için muhtemelen en iyi zaman kortizol "kabarmasından" sonra, saat sabah 09.00

Bilim insanlarına göre, kortizol günün değişik saatlerinde yeniden zirveye çıkıyor.

Bunlar, 12.00-13.00 ve 17.30-18.30 arası. Bu nedenle kahve içmek için en iyi zamanlar bunların dışındaki saatler.

Peki aşırı derecede erken ya da geç kalkınca ne oluyor? Hemen kahve içilebilir mi?

Hayır.

Bilim insanlarına göre, kortizol seviyesi uyandıktan hemen sonra yüzde 50 oranında artıyor. Bu nedenle uzmanların tavsiyesi kahve içmek için bir saat beklemek.