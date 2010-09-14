-KAHVE FİYATLARI ARTIYOR KAYSERİ (A.A) - 14.09.2010 - Bir fincanının 40 yıl hatırı olduğu bilinen çekilmiş kahve fiyatları arttı. Kahvenin kilosu 12 liradan 15 liraya çıktı. Kahve üretimi ve ihracatı yapan İlhan Billur, Brezilya'dan ithal edilerek işlenen çiğ kahve fiyatlarının artması sonucu, çekilmiş kurukahve fiyatlarının artmaya başladığını belirterek, şunları söyledi: ''Brezilya Kahve Üreticileri Birliği, her yıl eylül ayındaki hasat öncesi çeşitli dedikoduları yayarak fiyatları yükseltiyor. Geçen yıl ürünlerin büyük bölümünün Nescafe firmasına satıldığı dedikodusunu yayıp fiyatları yükselttiler. Bu yıl da ürünlerin tamamını ABD tarafından satın alındığını söyleyip fiyatların yükselmesini sağladılar. Çiğ kahvenin tonu 3200 dolardan 3900 dolara çıktı. Kahvenin tonunun 4 bin dolara kadar çıkması hatta 4 bin dolar sınırını aşması beklenebilir.'' İlhan Billur, çekirdek çiğ kahve fiyatlarındaki artışın, çekilmiş kurukahve fiyatlarına da yansıdığını belirterek, ''Kahvenin kilosu 12 liradan 15 liraya çıktı. Bazı firmalar kahvenin kilosunu 20 ile 22 liraya kadar yükseltti. Bu fiyatlar önümüzdeki günlerde daha da artabilir. Granül kahve ve filitre kahve fiyatları da değişik oranlarda arttı'' diye konuştu.