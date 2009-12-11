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Yaşam

Kahve ayıltmıyor!

Philadelphia’daki yapılan araştırmaya göre, kahve insanın kendine geldiği hissi yaratsa da bu sadece bir yanılsama.

11 Aralık 2009 02:00

Philadelphia’daki Temple Üniversitesi’nde fareler üzerinde yapılan araştırmaya göre, kahve insanın kendine geldiği hissi yaratsa da bu sadece bir yanılsama.

Araştırmacılar, aslında kahvenin insanların alkolün etkisinde olduklarını anlamalarını zorlaştırdığını belirtiyor. Ekibin başındaki Dr. Thomas Gould, bunun bir efsane olduğunun artık ortaya çıkması gerektiğini belirterek, kafein ve alkolün birlikte kullanımının felaket sonuçlara neden olabilecek kötü kararlar verilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.


Kendini uyanık zannederse

İçki içtikten sonra kendisini yorgun ve sarhoş hissedenlerin, hâlâ alkolün etkisinde  olduğunu bilmek isteyebileceğini belirten uzmanlar, bütün gece uyanık durmak ve içki içebilmek isteğine karşın, kafein-alkol kombinasyonunun ciddi riskler yaratabileceğini kaydediyor. Ekipteki araştırmacılar, alkol ve kafeinin insanlarda uyanık ve potansiyel tehlikelerle yeterince başa çıkabileceği hissi yaratabileceğinin altını çizerek, bunun alkolün etkisinde otomobil kullanmak veya sonucu kötü bitebilecek durumlara atılmaya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

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