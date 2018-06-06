Kahta'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN\'ın Kahta ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa Kemal Caddesi\'nde meydana geldi. Oktay Şahinoğlu yönetimindeki 02 LE 839 plakalı otomobil ile Hikmet Tosun yönetimindeki 02 KK 676 plakalı şehir içi yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Emine Küşek, İlker Baştürk, Tuğba Ada ve Yalçın Yelden yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI