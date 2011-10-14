'Kahredici bir durumdayız!'



Çağnur Öztürk - T24



Malum sürmanşetten sonra kadına şiddet tartışmaları televizyonlarımızda hız kazandı ama gelin görün ki elle tutulur bir durum yok, bir arpa boyu dahi yol alınamıyor.





Tartışmacılar sadece birbirlerinin egolarını bastırmaktan öteye gitmiyor, şiddetin nedenlerini aramak bulmak ve çözümlerini konuşmak yerine, hala o sürmanşet doğru mu değil mi bu tartışılıyor maalesef.





Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programında sarf ettiği sözler önemli; ‘’Kamu vicdanı var, toplumun da ruh sağlığını düşünmek zorundasınız.’’



O sürmanşetin çözüm olacağını düşünmek yanlış, en son yine boşanma davası açtığı kocası tarafından sokakta bıçak darbesi ile bir kadın daha öldürüldü. Bu ve bunun gibi şiddet vakaları hızla devam ediyor.



Geçen akşam ise Show Haber’de izlediğim haber şiddet konusundaki umutsuzluğu, içinden çıkmazlığı yüzümüze vuruyordu.

Hem bunun haber olması hem de gelinen durum açısından içler acısı, yüz kızartıcı…

Haberi izlerken kahroldum...



Haberin başlığı şu şekilde; Koca dayanağına karşı- Mutfak ve banyodan uzak durun.

Neden çünkü evin bu mekanlarında kesici aletler fazla.





İzmir’de bir kadın dayanışma merkezi kadınlara, kocasından şiddet gördüğü esnada alması gereken önlemleri tavsiyeleri anlatan bir broşür hazırlamış.





Ve şiddete maruz kalırken yapılması uygulanması gereken tavsiyelerden bir kısmı şöyle;

Uzman açıklıyor; Kafayı darbelerden korumak en önemlisi.





Cenin pozisyonuna geçmek anne karnındaki gibi pozisyon alın. Bu en korunaklı pozisyonmuş!!!

Deprem paketi gibi bir çantanız hazır olsun içinde kimlik, yedek anahtar, bir miktar para… bir arkadaşınıza dostunuza emanet edin. (kaçabilme ihtimaline karşı)





Komşular duyarsız olduğundan kadın şiddet görürken polise haber verilmiyor oysaki hayati olabilir diye belirtiyor uzman.





Hayat kurtaran telefonları hatırlatıyor; 183- 155- 156

En yakındaki polis karakolunun telefonunu bulun ve kaydedin mutlaka diyor.





Bir de haberde kadınların canlarını kurtarması için bu öğütlerin ezberlenmesi gerek diye altı çiziliyor.





Kadına şiddet konusunda, nedenleri ve çözümleri konusunda ne kadar aciz olduğumuza ve içinden çıkılmaz bir durumda olduğumuza bir örnek.





Yani şiddeti önleyemeyiz ama en azından en az hasarı görün, en azından canınızı kurtarın öğütleri durumundayız, kahredici.







