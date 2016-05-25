Kahramanmaraş’taki mülteci kampına 3 ayrı bilirkişi raporu 'hayır' dedi

Kahramanmaraş’ta, Suriyeliler için yapımına başlanan mülteci kampı için açılan davada, üç ayrı bilirkişi de inşaata karşı çıktı. Ziraatçı bilirkişi, köyde 30 büyükbaş hayvana gerekli olan yeşil ot ihtiyacına darbe vurulacağını; jeolog, arazideki Karaçay’ın kirleneceğini ve atık su seviyesinde düşme yaşanacağını; mimari uzmanı da doğal zenginlik yönünden geri dönüşümü mümkün olmayan bir tahribatın meydana geleceğini kaydetti.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Sivricehöyük köyüne ait meranın mülteci kampı için tahsisine ilişkin valilik kararının iptali amacıyla Kahramanmaraş 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme de arazide keşif işlemi yapmıştı. Keşfe katılan Prof. Dr. Rüştü Hatipoğlu, ziraat yönünden bilirkişi raporu hazırladı.

119 çiftçi, 30 büyükbaş hayvan var

Raporda, kazı ve dolgu yapılan alanın yüzde 70’inin toprağı ve bitki örtüsünün bozulduğu belirtildi. Arazinin ekime ve dikime uygun olmadığı, mera niteliği taşıdığı, Hazine’ye olarak kaydedilmesinin hukuka uygun olduğu belirtildi. Ancak kamu yararı taşıyıp taşımadığının tartışma konusu olduğu, çünkü Sivricehöyük’te 119 çiftçi ve 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu, köyde tarla bitkisi ve sebze yetiştirildiği, hayvanlar için yem bitkisinin üretilmediği anlatıldı.

Köyün yem açığı artar

Köyün bir yıllık yem ihtiyacının 547.7 ton olduğu, hali hazırda meralarda 86.947 ton yeşil otun bulunduğu, ihtiyacın ancak yüzde 15.88’inin karşılandığı kaydedildi. Kamp yapılacak alanda 37 bin 443 tonluk yeşil otun bittiği, inşaat tamamlanırsa köyün yem açığının 497 bin 986 tona çıkacağı belirtildi. Kazı ve dolguyla mevcut mera yapısının geri gelmeyecek şekilde yok edileceği, çok sığ durumdaki toprak tabakasını ortadan kaldıracağı, meradan beslenen canlıların zarar göreceği anlatıldı.

Bölgeden deprem riski var

Yol ve inşaat çalışması bittiğinde mevcut bitki ve hayvan türlerinin arazide yaşama şanslarının kalmayacağı ifade edildi.

Jeolojik yönden tayin edilen bilirkişilerin hazırladığı raporda, bölge ve civardaki köylerin ciddi bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Kamptaki atık sular ile çöp ve bunun gibi atıkların kontrolsüz ve gerekli önlemler alınmadan Karaçay’a boşalması halinde derede kirlenmeye yol açabileceği, su ihtiyacının karşılanması için yapılan sondaj kuyularının yeraltı su seviyesinde düşmelere neden olabileceği anlatıldı.

Yöre halkı karşı

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Oğuz Sinemillioğlu’nun hazırladığı özel raporda, kampın doğal zenginlik, tarımsal ve hayvancılık alt yapısını geri dönüşümü mümkün olmayacak düzeyde yok ettiği belirtildi. Raporda, “İşlemin yöre halkı tarafından kabul edilmediği, oysa ki planlamada temel kurallardan birisinin yerel katılım ve aleniyet olduğu” anlatıldı. Dolayısıyla bu yerleşkenin; halkın karar verme sürecine katılmaması, korunacak alanlar üzerine inşa edilmesi, ÇED yapılmamış olması, toplumsal uyum ve dokunun dikkate alınmaması, istihdam potansiyeli bulunan büyük kent merkezlerinin çeperine entegre konut üretimiyle çözülebilecekken hiçbir üretim perspektifi olmayan kırsal alanın seçilmiş olması nedeniyle İmar Mevzuatı’na uygun olmadığı anlaşıldı.