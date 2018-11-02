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Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla söndürülürken, tonlarca pamuk balyası kül oldu

02 Kasım 2018 14:53

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla söndürülürken, tonlarca pamuk balyası kül oldu.
Yangın, dün gece saatlerinde Kahramanmaraş- Gaziantep karayolunun 3’üncü kilometresindeki tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikanın depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa süre pamuk balyalarına sıçradı. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. 6 araç ve 18 personelle yapılan müdahale sonunda yangın kontrol altına alınırken, tonlarca pamuk balyası kül oldu. İçten içe yanmaya devam eden pamuk balyaları, itfaiye ekipleri nezaretinde boş alana tahliye edildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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