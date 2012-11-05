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Kahramanmaraş'ta, Suriyelilerin barındığı çadır kentte kavga: 1 ölü

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin kaldığı Doğukent Mahallesi'ndeki çadır kentte, bir grup Suriyeli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı

05 Kasım 2012 09:39

Kahramanmaraş'ta Suriyeliler'in barındığı çadırkentte çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Ahmet H., hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında toplam 13 bin 500 Suriyeli sığınmacının barındığı Kahramanmaraş Konaklama Tesisi'nde bulunan çadır kentte meydana geldi. Çadır kentin iki nolu mahallesinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Ahmet H., ve ismi açıklanmayan bir kişi yaralandı. Yaralılar çadır kentte bulunan ambulansla Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet H., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından Kahramanmaraş Polisi, çadır kentin içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınanların olduğu bildirilirken, katil zanlısını belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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