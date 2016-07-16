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Kahramanmaraş'ta su kavgası; 4'ü jandarma 5 kişi yaralandı

Mahallede bulunan kaynaktan ilçe merkezine depoya bağlantı yapmaya gelen ekiplerle mahalleli arasında kavga yaşandı

16 Temmuz 2016 00:56

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde, mahallelerinden ilçe merkezine su alınmasına karşı çıkan vatandaşlarla jandarma arasında gerginlik çıktı. Olaylarda 4 asker ile bir kişi yaralandı.

Küçükcerit Mahallesi'ndeki kaynaktan ilçe merkezindeki depoya bağlantı yapmaya gelen belediye ekipleri ile mahalleli arasında tartışma çıktı.

habertürk'ün haberine göre; tartışmanın büyümesi sonucu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olaya müdahale etti. Bazı vatandaşların su kaynağına yüksek yerlerden kaya parçaları yuvarlaması sonucu bölgeye İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü'nden takviye birlikler gönderildi.

Toplanan mahalle sakinleri, güvenlik güçlerine taş atarak karşı koymaya çalıştı. Atılan taşlar nedeniyle 4'ü asker 5 kişi hafif yaralandı.

Güvenlik güçleri, bölgedeki kamu mallarına da zarar veren grubu tazyikli suyla dağıtırken, belediye ekipleri ise bağlantıyı yapmadan mahalleden ayrıldı.
 

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