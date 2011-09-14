-Kahramanmaraş'ta polis aracına saldırı: 1 şehit PAZARCIK (A.A) - 13.09.2011 - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, Bölge Trafik Müdürlüğünde görevli polis aracına teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru şehit oldu, bir polis memuru yaralandı. AA muhabirinin Pazarcık Kaymakamı Mustafa Sarıkaya'dan aldığı bilgiye göre, Pazarcık Gölbaşı Karayolu üzerinde bir petrol istasyonu yakınında görev yapan bölge trafik aracına teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru ağır yaralandı. Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Yavuz Bayal (25) tüm müdahalele rağmen kurtarılamadı. Başından ağır yaralanan polis memuru Hacı Kalkan (27) ise Kahramanmaraş Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay bölgesinde inceleme yapan ardından Pazarcık Devlet Hastanesine gelen Pazarcık Kaymakamı Mustafa Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 21.10 sıralarında Gölbaşı Karayolu Yukarı Pazarcık ile Aşağı Pazarcık arasında devriye görevini yapan polis otomobiline uzun namlulu silahlarla ateş açıldığını belirterek, ''Otomobilde bulunan polis memurlarımız Yavuz Bayal ile Hacı Kalkan ağır yaralanmışlardır. Pazarcık Devlet hastanesine kaldırılan polis memurumuz Yavuz Bayal ne yazık ki kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Diğer polis memuru Hacı kalkan ise Kahramanmaraş Devlet Hastanesine sevk edilmiştir'' diye konuştu. Sarıkaya, olayın ardından jandarma ve emniyet güçleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldığını, bölgede helikopterlerin de çalışmalar yaptığını ifade ederek, ''Terörist unsurlarla çatışmalar sürüyor. Bölge abluka altına alındı'' dedi.